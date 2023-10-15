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Двое сотрудников украинского клуба не вернулись в страну после матчей в еврокубках

Два сотрудника ЖФК «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей ЛЧ

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Efrem Lukatsky/AP

Двое сотрудников украинской женской футбольной команды «Кривбасс» не вернулись в страну после матча в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Как утверждает источник, SMM-специалист и фотограф клуба остались в Европе. Они решили не возвращаться на Украину из командировки в Европу, куда команда приехала для подготовки к матчам женской Лиги чемпионов. SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев самовольно покинули расположение команды и сбежали в неизвестном направлении. О случившемся уже доложили полиции, погранслужбе и министерству спорта Украины.

Это уже не первый подобный инцидент в украинском футболе. Ранее полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько покинул расположение команды из-за пророссийских взглядов. Футболист после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Ранее в украинском «Шахтере» сделали заявление о сбежавшем футболисте.

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