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ЦСКА разгромил «Зенит» и выиграл Кубок России

ЖФК ЦСКА разгромил «Зенит» в финале Кубка России

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Александр Вильф/РИА Новости

Петербургский «Зенит» в финале женского Кубка России по футболу принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Счет был открыт на последней минуте первого тайма. Отличилась камерунская нападающая ЦСКА Габриэль Онгене. На старте второго тайма польская полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска дальним ударом поразила ворота Елизаветы Щербаковой. Десять минут потребовалось футболисткам ЦСКА, чтобы вновь выйти вперед. Надежда Смирнова реализовала пенальти. В середине второго тайма Франциска Ордега сделала счет 3:1, а за две минуты до окончания основного времени матча Смирнова сделала дубль и установила итоговый счет.

В прошлом сезоне трофей также достался футболисткам ЦСКА. В финале они переиграли «Зенит» со счетом 2:1.

Этот трофей стал для ЖФК ЦСКА уже третьим в истории клуба. Свой первый Кубок России футболистки московской команды взяли в 2017 году, обыграв «Чертаново».

В чемпионате страны ЦСКА идет на первом месте, опережая «Зенит» на три очка.

Ранее глава ФИФА обратился к президенту МОК Баху по поводу политизации спорта.

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