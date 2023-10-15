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Ученица Тутберидзе выиграла первый этап Гран-при России

Фигуристка Петросян стала первой на этапе Гран-при России в Уфе

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России в Уфе в женском одиночном катании.

Спортсменка, которая занимается в тренерском штабе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, набрала 234,74 балла за обе программы. В коротком прокате, за который Петросян получила 150,36 балла, она упала с четверного флипа и тулупа в четыре оборота, но прыгнула каскад четверной тулуп + двойной аксель, допустив при этмо степ-аут.

На втором месте оказалась Анна Фролова, получившая 137,49 балла за произвольную программу и 210,88 балла в общей сумме. Замкнула тройку лидеров Елизавета Куликова, проводящая первый взрослый сезон. Она за два проката набрала 199,21 балла, а за произвольный прокат — 133,57 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 октября.

Ранее российский фигурист выразил надежду на то, что россиян допустят на международные соревнования.

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