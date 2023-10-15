Шарапова раскритиковала маркетинг Женской теннисной ассоциации

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова осталась недовольна тем, как Женская теннисная ассоциация (WTA) занимается продвижением теннисисток. Ее слова передает The Tennis Letter в своих соцсетях.

«У вас есть Коко Гауфф, только что выигравшая своей первый турнир «Большого шлема» на US Open. Фанаты, объединяющая культура, спорт, медиа — все это в совокупности должно работать… Но три недели спустя… Сколько людей в курсе, что она играла на турнире в Пекине? Она дошла до полуфинала и проиграла, но я уверена, что 99% зрителей US Open понятия не имели, где она будет выступать дальше. Очевидно, это проблема», — сказала Шарапова.

В сентябре Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США (US Open) обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко в трех сетах.

В рейтинге WTA Гауфф располагается на третьем месте (6455 очков). Продолжает лидировать представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9480 очков. Следом за ней расположилась польская теннисистка Ига Свентек (8890 очков). Дарья Касаткина является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 12-й позиции, имея в активе 2830 очков.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка вошла в топ-20 рейтинга WTA.