Российский фигурист Андрей Мозалев заявил, что чувствует необходимость перемен в жизни. Его слова приводит РИА Новости.

«Еcть ощущение, что что-то надо менять в жизни. Оcознаю, что прошлый cезон не получилcя, и это меня раздражает. Поэтому я работаю над новыми подходами в тренировках, читаю книги. По пcихологии в том чиcле», — заявил cпортcмен.

На первый этап Гран-при в Уфе фигурист приехал не с главным тренером Кириллом Давыденко, а в сопровождении второго тренера.

«Кирилл Анатольевич (Давыденко) меня спрашивал, как мне лучше, с кем. Я ответил, что с Денисом Луниным. Просто... для разнообразия. Я все время с Кириллом Анатольевичем, с Кириллом Анатольевичем», — добавил Мозалев.

20-летний Мозалев — бронзовый призер чемпионата России, чемпион мира среди юниоров, серебряный призер финала Гран-при среди юниоров, серебряный призер юношеских Олимпийских игр, участником зимней Олимпиады-2022 Пекине.

Ранее российская фигуристка сломала ногу на контрольных прокатах.