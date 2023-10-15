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Футболист сборной России о победе над бразильцами: мы играли за всю страну

Форвард сборной России Салтыков отметил самоотдачу партнеров в игре с «Сантосом»

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РФС

Футболист молодежной сборной России Никита Салтыков отметил высокий уровень самоотдачи игроков национальной команды в товарищеском матче со сверстниками из бразильского «Сантоса». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Обе команды старались играть в футбол, у нас была сумасшедшая самоотдача и желание. Мы играли друг за друга, за всю страну, постоянно подсказывали друг другу, не убирали ноги в единоборствах, а действительно полностью отдавались игре», — заявил форвард.

14 октября молодежная сборная России победила «Сантос» со счетом 6:4. Салтыков отметился голом с пенальти.

Это была третья игра россиян с клубами из Бразилии. 12 октября они сыграли вничью с командой «СКА Бразил» (2:2). 13 октября сборная России одержала победу над «Палмейрасом» со счетом 3:1. 16 октября молодежная команда сыграет с «Сан-Паулу».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Семин заявил, что Россия не обязана обыгрывать Кению.

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