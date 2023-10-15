Бывший нападающий ЦСКА Ранджелович объяснил переход Эраковича в «Зенит»

Экс-игрок московского ЦСКА Предраг Ранджелович заявил, что Страхиня Эракович перешел в петербургский «Зенит» не из-за денег, передает «Спорт-Экспресс».

«Слежу за РПЛ, особенно за Эраковичем. Он хороший игрок. Я тренировал его в «Црвене». Точно знаю, что он перешел в «Зенит» не из-за денег. Мы верим, что он будет даже лучше Неманьи Видича», — сказал Ранджелович.

«Зенит» объявил о переходе Эраковича 23 июля. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1. В прошлом сезоне защитник провел за «Црвену Звезду» в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Эракович ответил, не смущала ли его изоляция российского футбола при переходе.