Фигуристка Петросян назвала великим американского певца

Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая короткую программу на этапе «Гран-при» в Уфе, рассказала, что считает американского певца Майкла Джексона, под песни которого она выступает, великим, передает «Спорт-Экспресс».

«Рада, что мне выпала честь катать программу под великого певца и танцора. Скопировать его движения, конечно, невозможно, но надеюсь, получится приблизиться», — сказала Петросян.

Петросян захватила лидерство после коротких программ в женском одиночном катании на этапе Гран-при России, который проходил в Уфе. Спортсменка за свое выступление набрала 84,38 балла, исполнив в программе тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Петросян занимается в группе у Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

На второй строчке оказалась Анна Фролова, которая занимается в группе у Евгения Рукавицына, она получила 73,39 балла. Замкнула тройку лучших Елизавета Куликова, ее оценка составила (65,64).

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