Экс-советник Федуна: в «Аталанте» не ценят Миранчука

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что в итальянской «Аталанте» не ценят российского футболиста Алексея Миранчука, передает «РБ Спорт».

«Очевидно, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука. Это не значит, что там плохо разбираются в футболе, просто Алексей не подходит под стиль игры Гасперини», — сказал Камоцци.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила €14,5 млн. По словам агента футболиста Вадима Шпинева, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду три матча во всех турнирах, однако игроком стартового состава не стал — в общей сложности на поле он провел 56 минут.

Ранее Миранчук сильно потерял в своей цене.