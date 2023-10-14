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Тренер «Маккаби»: в России люди бежали от мобилизации, а в Израиле совсем другая история

Тренер «Маккаби» Уваров об обстановке в Израиле: с мужиками даже в баню ходим

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Владимир Песня/РИА Новости

Экс-голкипер московского «Динамо», тренер молодежной команды «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров рассказал, как обстоит ситуация в стране. Его слова передает Sport24.

«Один мужик знакомый выкупил 300 билетов на самолет для парней из США, они сами хотели приехать и защитить свою землю. У нас в России люди бежали от мобилизации, а тут совсем другая история.

Живем в безопасности, сегодня была только ракетная атака. Мы с мужиками даже в баню ходим», — сказал Уваров.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Уваров заявил, что все легионеры «Маккаби» уехали из Израиля.

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