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В «Арисе» заявили, что Кокорин не полностью готов для игры в футбол

Тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что Кокорин не достиг пика физической формы

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пресс-служба клуба «Арис»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что форвард команды Александр Кокорин не достиг пика физической формы. Слова Шпилевского передает Metararings.ru.

«Пока необходимо время. Мы надеемся, что он восстановится. На данный момент Кокорин не на 100% готов, но мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы Саня вернулся в свои прежние кондиции, чтобы он мог без каких‑либо проблем действовать на поле», — сказал Шпилевский.

Прошлым летом итальянская «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

Ранее гол Кокорина принес «Арису» победу в матче чемпионата Кипра.

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