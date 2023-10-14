Футболист «Енисея» был удален за нападение на болбоя

Голкипер красноярского «Енисея» Евгений Ставер получил красную карточку за нападение на болбоя после матча с «Химками в Первой лиге». Игра прошла в Зимках и закончилась победой подмосковной команды со счетом 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил полузащитник Бутта Магомедов.

После окончания встречи Ставер погнался за болбоем, который долго не возвращал мяч в игру. Игроки, стюарды и арбитр матча бросились останавливать вратаря. Бол-бой скрылся в подтрибунном помещении.

«Енисей» после 14 проведенных встреч располагается на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 15 очков. «Химки» занимают третью строчку, заработав 24 балла.

В Следующем матче «Енисей» встретится с «Волгарем». Игра состоится 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Химки» в этот же день сыграют с «Уфой». Начало матча запланировано на 19:00 мск.

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