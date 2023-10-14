«Спартак» объявил о создании женской футбольной команды

Московский футбольный клуб «Спартак» запустит женскую команду. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

«Рады сообщить, что у «Спартака» появляется полноценная женская команда. Со следующего года красно-белые будут выступать в Суперлиге. Мы будем ждать болельщиков на домашних и гостевых играх команды. Их поддержка очень важна для нашего общего успеха», — рассказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Генеральным директором женского «Спартака» станет Елена Терехова. Отмечается, что в команде продолжается комплектация состава.

Женский футбольный клуб «Спартак» был создан в 1989 году, но прекратил существование из-за финансовых трудностей в 1993 году. В 2005 команду возродили, но она играла лишь один сезон. Женский «Спартак» три раза выходил в финал Кубка России.

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