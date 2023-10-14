Экс-вратарь «Байера» готов играть за сборную России

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря казахстанского «Карабаха» Андрея Лунева, заявил, что его клиент готов играть за сборную России. Об этом он рассказал Legalbet.

«Для любого футболиста, имеющего принадлежность к России, играть за сборную — большая честь. Неважно, выступает она на международной арене или это просто проводит товарищеские матчи.

Вызов в национальную команду — большое достижение для футболиста. Если такое предложение поступит, то Андрей готов. Это должен определить тренерский штаб. Главное, чтобы не было травм. Андрей уже нахлебался за последние два года. Хочется, чтобы сейчас он набирал обороты, и карьера шла вверх», — заявил агент.

Летом 2023 года Лунев покинул немецкий «Байер» на правах свободного агента и подписал соглашение с казахстанским клубом по схеме «1+1». В России 31-летний вратарь выступал за петербургский «Зенит» и «Уфу».

За национальную команду Лунев провел семь матчей. Он дебютировал за сборную в октябре 2017 года в игре против команды Ирана (1:1). Последний раз футболист выступал за сборную в ноябре 2018-го.

Ранее Смирно рассказал о возможном возвращении Лунева в Бундеслигу.