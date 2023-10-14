Зарема обратилась к критикам бывшего тренера «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, обратилась к критикам экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско, который вывел сборную Бельгии на чемпионат Европы — 2024. Ее слова передает Metaratings.ru.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брейне. А вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», – заявила Салихова.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от украинского «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

В феврале этого года немецкий специалист возглавил сборную Бельгии. После шести матчей в рамках отборочного турнира Евро-2024 его подопечные напрямую квалифицировавшись в финальную часть турнира.

Ранее «Спартаку» посоветовали сменить главного тренера.