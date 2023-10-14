«Доминирует на уровне всей Лиги»: тренер «Питтсбурга» похвалил Малкина

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» признался, что ожидал, что российский нападающий Евгений Малкин сумеет в этом поединке найти свою игру. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Пас на Райлли Смита в конце игры был невероятным. Все началось с того, что он вернулся назад и завладел шайбой. Сегодня он играл на обоих концах площадки. Он отлично поработал. Когда он находит свою игру, то доминирует на уровне всей лиги», — заявил Салливан.

Поединок, который стал для команд первым в сезоне, завершился крупной победой «Питтсбурга» со счетом 4:0. Малкин в поединке набрал четыре очка: забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Российский хоккеист был признан первой звездой матча.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее Малкин и Кросби обновили рекорд НХЛ.