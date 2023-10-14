Глава МИД Венгрии о санкциях в отношении гонщика Мазепина: ЕС вернулся к коммунистическим принципам

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал в своих социальных сетях Евросоюз за санкции против бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.

«Мазепин — бывший гонщик «Формулы-1». Евросоюз внес его в санкционный список, чем, к сожалению, вернулся к коммунистическим принципам», — сказал Сийярто.

В начале июня 24-летнему спортсмену необходимо было посетить Великобританию, чтобы начать переговоры с гоночными командами. В стране базируются около 70% гоночных команд, а любое промедление может помешать Мазепину возобновить карьеру в «Формуле-1» в сезоне-2023/24.

После начала СВО в «Формуле-1» не осталось ни одного российского представителя. Команда «Хаас» расторгла контракт с Никитой Мазепиным.

Мазепин требовал в апреле 2023 года у Министра иностранных дел Канады Мелани Жоли исключения из санкционного списка. В поданном заявлении в Федеральный суд утверждалось, что из-за ограничений Мазепин лишился возможности принимать участие в гоночных сериях, проходящих в Канаде, из-за чего его шансы на возвращение в «Формулу-1» в 2024 году «катастрофически снижаются».

Ранее Мазепин рассказал, что его не пускают в Европу.