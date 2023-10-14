Дубль Роналду помог Португалии отобраться на Евро-2024

Сборная Португалии по футболу обыграла в отборочном матче Евро-2024 национальную команду Словакии.

В составе победителей отметились Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду, который оформил дубль. За Словакию отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка.

Сборная Португалии смогла досрочно пробиться на чемпионат Европы, который летом 2024 года пройдет в Германии. Сейчас португальцы занимают первое место в группе, набрав 21 очко. Словакия занимает второе место, набрав 13 баллов.

В следующем туре Португалия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Словакия встретится с Люксембургом.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Действующими победителями Евро является национальная команда Италии. В решающем матче итальянцы победили Англию. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались точнее.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.