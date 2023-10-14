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Определились первые три сборные, завоевавшие путевки на Евро-2024

Сборные Бельгии, Франции и Португалии завоевали путевки на Евро-2024

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Dylan Martinez/Reuters

Сборные Бельгии, Португалии и Франции первыми завоевали путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2024 года в Германии.

Сборная Бельгии в своей отборочной группе обыграла Австрию (3:2). В составе победителей точными ударами отметились Ромелу Лукаку и Доди Лукебакио, который оформил дубль. За Австрию мячи забили Конрад Лаймер и Марсель Забитцер. Бельгийцы уже не опустятся ниже второго места, которое дает право поехать на Евро.

Франция обыграла Нидерланды (2:1). Килиан Мбаппе оформил дубль в составе сборной Франции. За Нидерланды отличился Квилиндсхи Хартман. Французы сейчас идут на первом месте в группе. Они уже не опустятся ниже второго места.

Португалия обыграла Словакию (3:2). В составе победителей отличились Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду, который забил два мяча. За словаков отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка. Португалия идет на первом месте в своей отборочной группе.

Действующим победителем Евро является Италия, обыгравшая в финальном матче в серии пенальти Англию.

Ранее футболист сборной Камеруна оценил атмосферу на матче с Россией в Москве.

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