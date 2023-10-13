Стилист российских гимнасток выложила фото в купальнике

Стилист сборной России по художественной гимнастике Наташа Долотов поделилась фотографиями с отдыха, который она проводит в одном из турецких отелей.

Долотов выложила фото в купальнике, часть которого выполнена в телесных тонах, из-за чего создает оптический обман.

19 июля Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что любой спортсмен, претендующий на нейтральный статус, должен будет заполнить специальную заявку в соответствии с выработанными правилами и направить ее в организацию. В случае успешного решения спортсмен получит право заявляться на соревнования, начиная с 1 января 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала себя в необычном образе.