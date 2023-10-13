Экс-голкипер сборной СССР обвинил Камерун в расслабленности в игре с Россией

Бывший голкипер сборной СССР Вячеслав Чанов в интервью Legalbet заявил, что сборная Камеруна расслабленно провела товарищеский матч против сборной России.

По его словам, при этом африканская сборная была достаточно мотивированной и показывала яркий футбол.

«Рад успеху российской сборной! Нет такого, что камерунцы вышли без мотивации. Любая игра в футболке национальной сборной — шанс себя проявить. Да, у них не было давления из-за результата, из-за этого они играли расслабленно, но иногда так получается даже лучше. Мне не показалось, что Камерун играл в пол ноги», — заявил Чанов.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

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