Экс-тренер «Динамо» предсказал Дзюбе карьеру в секс-индустрии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Миодраг Божович в интервью Sport24 заявил, что после окончания профессиональной карьеры нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может перейти в секс-индустрию.

«Где окажется Дзюба после окончания карьеры? Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет», — заявил Божович.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету три забитых мяча и три результативные передачи в 12 матчах за красно-зеленых во всех турнирах.



«Локомотив» после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 баллов. В прошлом сезоне красно-зеленые завершили сезон на восьмой строчке в чемпионате страны.

Ранее Миодраг Божович упрекнул Россию в комплексе на европейцев.