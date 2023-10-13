Билялетдинов рассказал, что знает о сопернике перед матчем России с Кенией

Знаменитый российский тренер Ринат Билялетдинов, до недавнего времени возглавлявший выступающие во Второй лиге Б «Химки-М», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что сборная Кении, с которой российской национальной команде предстоит сыграть 16 октября, является экзотическим соперником.

«Это будет такая экзотическая игра. Честно говоря, даже не знаю, что из себя представляет сборная Кении. Бегуны – да, выдающиеся. Вопросов нет – стайеры, на длинные дистанции. А про футболистов не слышал. Где-то играют в зоне отбора, но носа не высовывают. Даже в финальную часть Кубка Африки, по-моему, не попадают», — считает Билялетдинов.

Сборная России под руководством Валерия Карпина не побеждала на протяжении полугода с поединка против национальной команды Ирака (2:0), однако 12 октября в Москве прервала неудачную серию, благодаря единственному голу Федора Чалова после розыгрыша углового обыграв Камерун. Матч с Кенией состоится на стадионе одного из турецких отелей. Российская команда по-прежнему не может участвовать в международных турнирах из-за отстранения в связи со специальной военной операцией на территории Украины.

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