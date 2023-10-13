Месси отказывался от капитанства в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси во время выхода на замену отказывался от капитанской повязки. Легендарный футболист вышел на замену на 53-й минуте матча с Парагваем, поменяв Хулиана Альвареса.

Лео отказывался от капитанства, но Николас Отаменди с улыбкой все равно отдал повязку Месси.

Встреча третьего тура отбора на чемпионат мира 2026 года, которая прошла на стадионе «Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)» в Буэнос-Айресе (Аргентина), закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Отаменди.

После трех проведенных матчей сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу в своей группе, имея в активе девять очков. Парагвай занимает седьмое место, набрав один балл.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее сообщалось, что футболист сборной Парагвая плюнул в Месси во время матча.