Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Алекси Лафреньер, Крис Крайдер (дубль), Артемий Панарин и Джейкоб Труба. Также на счету российского форварда результативная передача. У «Баффало» единственную шайбу забросил Джон-Джейсон Петерка.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси Дэвилз». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча и записал на свой счет 29 голов и 63 результативные передачи.

В августе Панарину выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за стрельбу из оружия в не отведенном для этого месте. Наказание могло быть жестче, но Боровичский районный суд оставил такую меру, так как Панарин признал вину и совершил такое правонарушения впервые.

Ранее в США заявили, что Панарин не заслужил свою зарплату.