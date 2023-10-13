Родионенко об отстранении ОКР: все идет целенаправленно, чтобы замять Россию

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, почему Международный олимпийский комитет (МОК) решил временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Своим мнением она поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Это все идет целенаправленно к тому, чтобы замять полностью Россию, и в спорте тоже. Это политика. Думаю, что нам надо быть выше всего этого. Они так поступают просто потому, что знают — мы сильны. Они пытаются нас обессилить, но мы это переживем. Не думаю, что будут какие-то действия. Просто не надо опускаться и унижаться перед этими людьми», — заявила тренер.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Роднина заявила, что ее не удивляет отстранение ОКР.