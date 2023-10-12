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Испания обыграла Шотландию в отборе на Евро-2024

Испания забила два безответных мяча в ворота Шотландии в отборе на Евро-2024

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Reuters

На стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье завершился матч седьмого тура отбора на чемпионат Европы 2024 года между сборными Испании и Шотландии. Игра закончилась победой испанской команды со счетом 2:0.

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей забил красивый мяч со штрафного удара на 60-й минуте, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. На 74-й минуте нападающий сборной Испании Альваро Мората открыл счет в матче. На 86-й минуте Ойан Сансет удвоил преимущество испанцев и установил окончательный счет.

Таким образом, сборная Испании занимает второе место в турнирной таблице группы А, имея в активе 12 очков. Шотландия, несмотря на поражение, продолжает возглавлять группу, набрав 15 баллов.

В следующем матче Испания сыграет со сборной Норвегии. Встреча пройдет 15 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Шотландия 21 ноября сыграет с Грузией. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над Камеруном.

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