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Юношеская сборная России сохраняет возможность участия в чемпионате Европы

Глава РФС Дюков сообщил, что у сборной России U17 остались шансы на Евро

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пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России до 17 лет сохраняет теоретическую возможность принять участие в чемпионате Европы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Решение от 26 сентября о допуске сборных остается. На исполкоме должен был рассматриваться технический вопрос, как допускать сборные на 2023–2024 год. На данный момент техническое решение не найдено. Поэтому решений никаких не принято. Теоретическая возможность участия в юношеском Евро есть», — сказал Дюков.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее тренер Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию.

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