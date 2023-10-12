Ягудин перенес вторую операцию за восемь дней

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин перенес операцию на правом колене в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

5 октября Ягудин перенес операцию на левом колене.

«Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошел от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы. Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю», — сказал Ягудин.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года в одиночном катании, а также многократным чемпионом мира и Европы. Он был введен в зал славы фигурного катания в США. После завершения карьеры Ягудин принимал участие в канадском шоу Stars on Ice.

Ягудин состоит в браке с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Пара поженилась в феврале 2016 года. Супруги воспитывают двух дочерей.

Татьяна Тотьмянина является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании. Осенью 2004 года она получила тяжелую травму, после неудачной поддержки партнера по программе Максима Маринина, ударилась об лед и потеряла сознание. Через две недели после случившегося Тотьмянина уже смогла тренироваться.

Ранее Илья Авербух рассказал о невыносимой боли Ягудина.