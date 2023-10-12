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Президента известного польского футбольного клуба избила полиция в Нидерландах

Президента польского клуба «Легия» Миодуского избила полиция в Нидерландах

Полиция Нидерландов после встречи второго тура группового этапа Лиги конференций между местным «АЗ» и «Легией» избила президента польского клуба Дариуша Миодуского. Об этом сообщает пресс-служба «Легии».

Отмечается, что полицейские нанесли президенту «Легии» несколько ударов по лицу и спине. После встречи команды направились к автобусу, но сотрудники арены перекрыли все выходы. Из-за этого игроки и персонал «Легии» пробирались к автобусу свозь толпу людей. Голландская полиция вела себя агрессивно, что привело к потасовке, во время которой Миодуский и тренер команды получили удары от полицейских.

Два игрока польской команды Жозуэ и Радован Панков были взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу.

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