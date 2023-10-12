Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Камеруном

Сборная России по футболу в Telegram-канале опубликовала стартовый состав на контрольный матч с национальной командой Камеруна, который пройдет сегодня, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (все - «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Данил Глебов («Ростов»);

Нападающий: Федор Чалов (ЦСКА).

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не будет смотреть матч сборной России с Камеруном.