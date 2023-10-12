Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вайсфельд: ЦСКА не хватает мотивации после побед в Кубке Гагарина

Экс-гендиректор «СЮ» Вайсфельд объяснил неудачи ЦСКА отсутствием мотивации

close
100%
БИЗНЕС-Онлайн

Бывший генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выразил мнение, что московский ЦСКА показывает нестабильные результаты в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за отсутствия мотивации. Слова Вайсфельда передает Legalbet.

«ЦСКА сейчас не хватает мотивации после побед в Кубке Гагарина? Это совершенно реальная версия, так и есть. Это только единственная причина? Нет, только не бывает, всегда комплекс причин — 100%. Если бы руководство ЦСКА знало, что конкретно, то они давно бы устранили эти проблемы», — сказал Вайсфельд.

После 17 сыгранных матчей ЦСКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков. 11 октября армейская команда потерпела поражение от столичного «Спартака» со счетом 3:5. 14 октября подопечные Сергея Федорова проведут встречу с хоккейным клубом «Сочи». Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист «Спартака» одним словом описал победу над ЦСКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий