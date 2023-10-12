Вайсфельд: ЦСКА не хватает мотивации после побед в Кубке Гагарина

Бывший генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выразил мнение, что московский ЦСКА показывает нестабильные результаты в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за отсутствия мотивации. Слова Вайсфельда передает Legalbet.

«ЦСКА сейчас не хватает мотивации после побед в Кубке Гагарина? Это совершенно реальная версия, так и есть. Это только единственная причина? Нет, только не бывает, всегда комплекс причин — 100%. Если бы руководство ЦСКА знало, что конкретно, то они давно бы устранили эти проблемы», — сказал Вайсфельд.

После 17 сыгранных матчей ЦСКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков. 11 октября армейская команда потерпела поражение от столичного «Спартака» со счетом 3:5. 14 октября подопечные Сергея Федорова проведут встречу с хоккейным клубом «Сочи». Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист «Спартака» одним словом описал победу над ЦСКА.