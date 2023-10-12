Российская гимнастка выложила фото в нежном платье с открытыми плечами

Российская гимнастка, многократная чемпионка мира Яна Кудрявцева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии в нежном платье с открытыми плечами.

Кудрявцева является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она 13 раз выигрывала золото чемпионатов мира и девять раз чемпионаты Европы.

Ей принадлежит рекорд: она стала самой молодой гимнасткой, ставшей абсолютной чемпионкой мира (15 лет).

Летом 2018 года Яна Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева. 25 декабря 2018 года у них родилась дочь Ева. В 2020 году у пары родилась вторая дочь, которую назвали Зоей.

19 июля Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что любой спортсмен, претендующий на нейтральный статус, должен будет заполнить специальную заявку в соответствии с выработанными правилами и направить ее в организацию. В случае успешного решения спортсмен получит право заявляться на соревнования, начиная с 1 января 2024 года.

FIG отстранила российских и белорусских спортсменов в 2022 году на фоне ситуации на Украине.

Ранее российская пловчиха показала фото в купальнике.