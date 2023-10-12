Роднина о турнире Global Skating Academy: Тутберидзе и Лакернику просто скучно

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина оценила проект международного клубного фигурного катания Global Skating Academy. Своим мнением она поделилась с Legalbet.

«Клубное фигурное катание было всегда, но мы в этом деле не участвовали. Оно никогда у нас не было развито, мы выступали за общество. Хотя законы о физкультурных спортивных клубах у нас есть. Но, как я это понимаю, им [Тутберидзе и Лакернику] просто скучно, нужно где-то как-то выступать, поэтому начинают играться со всякими терминами, примерно также, как и журналисты. На сегодняшний день я не знаю ни одного европейского клуба, который бы допустил российских спортсменов», — сказала Роднина.

Соучредителем проекта является почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Активное участие в проекте также принимает заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Первый клубный турнир Global Skating Academy пройдет в Ташкенте и продлится с 27 по 29 октября. В нем примут участие юниоры из России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 октября.

Ранее Медведева эмоционально отреагировала на отстранение фигуристов из России.