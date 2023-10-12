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Российский футболист погиб в ДТП

Бывший футболист «Амкара» Ситников погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

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ФК «Амкар Пермь»

Авария с участием четырех пермских футболистов произошла в ночь на 12 октября на трассе ПермьЕкатеринбург. Об этом сообщает пресс‑служба «Амкара».

«Футбольный клуб «Амкар Пермь» выражает иcкренние cоболезнования родным и близким Жени Cитникова и молитcя за здоровье Кирилла Кочетова», — говоритcя в cообщении клуба.

Воспитанник и экс-игрок пермского клуба Евгений Ситников скончался на месте. Ему было 33 года. Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии‑Амкар» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников избежали серьезных повреждений.

Ситников являлся воспитанником школы «Амкара», выступал за главную команду в сезоне‑2022/23. В текущем сезоне он играл за «Уралец‑ТС» из Нижнего Тагила, в который перешел в июле 2023 года.

Ранее бывший футболист погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль.

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