Бывший генеральный секретарь РФС обвинил УЕФА в непорядочности

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Все же от личности зависит. Происходит обмельчание что на уровне европейских лидеров типа Шольца и Макрона, смешных английских премьеров, что на уровне УЕФА. Мишель Платини, Леннарт Юханссон — при них УЕФА был серьезной организацией. А сейчас… Как можно принимать решение по юношам и затем его дезавуировать? Этим в УЕФА показали свою непорядочность и несостоятельность. Тем более сами декларировали, что дети не должны страдать», — заявил Воробьев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее экс-тренер ЦСКА назвал УЕФА бандитской шайкой.