Медведева: меня мать брала за шкирку и водила на каток

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева в своем шоу «Бес комментариев» призналась, что до 14 лет в полной мере не осознавала ради чего занимается спортом.

«Люди хотят услышать эту лирику, что в детстве я купила конечки и мечтала стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Но я говорю людям: «Нет, меня заставляли. Меня мать за шкирку брала и каждый день вела на каток». Лет до 14, пока я не выросла головой и не поняла, что мне это действительно надо. Это стало частью моей жизни», — рассказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. После Игр она ушла от российского специалиста Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, однако в 2020 году вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Медведева официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Медведева эмоционально отреагировала на отстранение фигуристов из России.