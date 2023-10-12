«Действия не поддаются логике»: экс-тренер ЦСКА раскритиковал УЕФА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что ему было непонятно, почему Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил сборные России U17 до участия в турнирах под своей эгидой, и добавил, что отмена этого решения вызвала у него еще больше удивления. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сегодня они смотрят на нас под одним углом, завтра — совершенно под другим. Логике их действия не поддаются. Повторюсь, ситуация абсолютно непонятная. Сначала говорят одно, потом — совсем другое. Мы с вами пока не можем сказать ничего конкретного», — заявил Чанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее в РФС рассказали об отношениях с УЕФА.