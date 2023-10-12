«Это хорошо»: боец Тактаров объяснил, почему рад новому сопернику Махачева

Российский боец Олег Тактаров признался, что рад тому, что российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет поединок на турнире промоушена под номером 294 с представителем Австралии Алексом Волкановски. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это очень хорошо. Единственное, я не понимаю, готов Волкановски или нет. Как он так быстро согласился на бой? Наверняка это планировалось месяца за два. Этот бой будет интереснее, потому что Махачев разобрался бы с Оливейрой с закрытыми глазами, там все было уже понятно», — заявил Тактаров.

Изначально Махачев должен был драться с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее глава UFC объяснил, почему недоволен анонсом реванша Махачева и Волкановски.