Тренер «Динамо» в шутку сравнил себя с Гвардиолой

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, говоря о том, как пауза на матчи национальных сборных влияет на клуб, заявил, что у него в распоряжении на это время осталось всего 11 футболистов, а также в шутку сравнил себя с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Его слова приводит Sport24.

«Так бывает – для нас это уже нормальная вещь. Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным. Но с другой стороны такая ситуация выглядит хорошо. Ребята летят домой в свои родные края и мысленно перезагружаются», — заявил Личка.

«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на шестом месте, набрав за 11 туров 17 баллов. В следующем матче столичный клуб на выезде сыграет с другой московской командой — «Локомотивом». Игра состоится 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Во время паузы в клубном футболе сборная России проведет два матча — 12 октября с Камеруном и 16-го числа с Кенией.

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