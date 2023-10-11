Овечкин поделился мнением о новом главном тренере «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о новом наставнике команды Спенсере Карбери. Слова Овечкина передает клубная пресс-служба.

«Думаю, он энергичный парень. Он любит быть рядом с игроками, помогать. Он хорош. Хорош ли он для команды? Да», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Первый матч нового сезона «Вашингтон» проведет против «Питтсбурга». Игра состоится 14 октября.

Ранее Овечкин попал в рейтинг самых интересных хоккеистов НХЛ.