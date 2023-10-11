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Гаджиев: второй бой с Волкановски будет для Махачева сложнее

Глава AMC Гаджиев: во втором поединке с Волкановски Махачев победит убедительнее

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Камил Гаджиев/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламом Махачевым и обладателем пояса в полулегкой весовой категории Александром Волкановски. Слова Гаджиева передает «Спорт-Экспресс».

«Предыдущий бой Волкановски и Махачева оставил много вопросов. Вопрос по тому, кто выиграл. Лично для меня это будет более интересно. Будет ли это сложнее для Ислама, думаю, что да. Но мне кажется, в этот раз победа над Волкановски будет более убедительна», — сказал Гаджиев.

Изначально Махачев должен был драться с представителем Бразилии Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Махачев заявил, что думал, что ему дадут другого соперника.

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