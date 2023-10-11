Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского нападающего

Клуб НХЛ «Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в фарм-клуб в АХЛ

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко отправлен в фарм-клуб «Херши Беарс». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Вместе с Мирошниченко в фарм-клуб отправлен Райли Саттер. В обратном направлении отправились Коннор Макмайкл и Алексей Протас.

В предсезонном матче с «Детройт Ред Уингс» Мирошниченко отметился двумя результативными передачами. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:3.

1 мая этого года 19-летний нападающий официально покинул омский «Авангард» за год до окончания контракта. Мирошниченко заявил, что желает попробовать свои силы в НХЛ и присоединиться к «Вашингтону», который задрафтовал его в 2022 году под общим 20-м номером.

Весной 2022 года Мирошниченко прошел курс лечения от рака. У него была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Летом того года нападающий сумел победить рак и был допущен к тренировкам.

Ранее The Hockey News высоко оценил перспективы Мирошниченко в «Вашингтоне».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий