«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского нападающего

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко отправлен в фарм-клуб «Херши Беарс». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Вместе с Мирошниченко в фарм-клуб отправлен Райли Саттер. В обратном направлении отправились Коннор Макмайкл и Алексей Протас.

В предсезонном матче с «Детройт Ред Уингс» Мирошниченко отметился двумя результативными передачами. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:3.

1 мая этого года 19-летний нападающий официально покинул омский «Авангард» за год до окончания контракта. Мирошниченко заявил, что желает попробовать свои силы в НХЛ и присоединиться к «Вашингтону», который задрафтовал его в 2022 году под общим 20-м номером.

Весной 2022 года Мирошниченко прошел курс лечения от рака. У него была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Летом того года нападающий сумел победить рак и был допущен к тренировкам.

Ранее The Hockey News высоко оценил перспективы Мирошниченко в «Вашингтоне».