Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана

Португальскому форварду саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана. Об этом сообщает Rouydad24.

Португалец посетил Иран для участия в матче азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом». Роналду встретился с местной художницей, которая нарисовала портрет Криштиану. Футболист обнял и поцеловал девушку. Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке, о чем гласит один из законов Ирана. Отмечается, что на данный момент неизвестно, открыто ли дело против легендарного футболиста.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.