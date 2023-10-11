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Отец Кузяева: до Мостового Далеру еще работать и работать

Отец футболиста «Гавра» Кузяева Адьям: до Мостового Далеру еще много работать

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Александр Вильф/РИА Новости

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» и сборной России Далера Кузяева, заявил, что ему приятны хвалебные отзывы о его сыне во французской прессе, передает Sport24.

«Как я отношусь к тому, что во Франции Далера назвали «Царем»? До этого еще работать и работать. Вот Мостовой был «Царь», и Далеру еще расти до его уровня. Приятно это читать и слышать, но мы будем стараться», — сказал Кузяев-старший.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». На его счету за французский клуб семь матчей, в которых он оформил два гола.

4 сентября издание L'Équipe опубликовало статью под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился». Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнеры — защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча.

Ранее Кузяев рассказал о жизни во Франции.

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Футбол. Чемпионат Франции
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