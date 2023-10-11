Стало известно, почему Оливейра отказался от поединка с Махачевым

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отказался от поединка против представителя России Ислама Махачева из-за рассечения над бровью. Фотографию травмы Оливейра опубликовал в своих соцсетях.

Оливейру заменит австралиец Александр Волкановски. Поединок состоится 21 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294.

Махачев 22 октября 2022 года уже встречался с бразильцем в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием и завоевал титул.

12 февраля Ислам Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Оливейра свой последний бой провел в июне этого года против представителя Венгрии Бенеила Дариуша. Победу одержал южноамериканский боец. Всего на его счету 44 поединка в UFC, 34 из которых завершились его победой.

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