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Зидан ответил на вопрос, когда он планирует вернуться к тренерской работе

Экс-тренер «Реала» Зидан: сейчас нет никаких вариантов с работой

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Reuters

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что сейчас у него нет вариантов с трудоустройством, передает Tuttomercatoweb.

«Когда я снова буду тренировать? Сейчас нет никаких вариантов, я наслаждаюсь временем со своей семьей, которая для меня важна. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Зидан.

Французский специалист тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в Примере, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

Издание France Bleu сообщало, что Зидан может возглавить французский «Марсель». Зидан дал понять, что готов стать главным тренером «Марселя», если клубом завладеют шейхи из Саудовской Аравии.

Ранее Зидан приехал в Мадрид.

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