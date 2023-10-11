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Тренер «Маккаби» рассказал, кто из команды попал под мобилизацию

Тренер «Маккаби» Уваров заявил, что все легионеры клуба уехали из Израиля

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Владимир Песня/РИА Новости

Тренер молодежной команды «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров в комментарии «Советскому спорту» рассказал, что все иностранные футболисты и тренеры покинули Израиль.

«Все иностранцы, включая тренеров, уехали из страны. Их можно понять. Нет ничего дороже человеческой жизни. Их здесь ничего не держит, кроме контракта. Если у меня здесь вся семья живет, то у них нет ничего, что могло бы заставить их остаться.

Не думаю, что это все надолго затянется. Вообще, я уже купил билеты на 9 ноября в Москву. У меня будет недельный отпуск.

Под мобилизацию из команды попал только физиотерапевт. Он прислал нам фотографию в форме. Что касается футболистов, то у них определенная категория. Они не подходят под резервистов», — заявил Уваров.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее стало известно, что матч между сборными Израиля и Швейцарии может не состояться.

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