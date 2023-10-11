«Барселона» должна более €200 млн другим клубам за трансферы

Футбольный клуб «Барселона» должен более €200 млн за трансферы игроков. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, самая большая задолженность у каталонского клуба перед «Лидсом» за трансфер бразильца Рафиньи, за которого в 2023 году необходимо выплатить €24 млн, а в следующем — еще €38 млн. За польского форварда Роберта Левандовского сине-гранатовые должны в этом году выплатить мюнхенской «Баварии» €10 млн, еще €21 млн — в следующем.

Также «Барса» должна заплатить почти €40 млн за испанского нападающего Феррана Торреса «Манчестер Сити» и €35 млн «Севилье» за французского защитника Жюля Кунде. Это приоритетные долги, потому что в случае неуплаты, клубы могут подать в суд на «Барселону», лишив ее возможности выйти на трансферный рынок и регистрировать новых игроков.

Также сообщается, что наибольшая задолженность приходится на трансферы футболистов, оформленные в 2022 году. Кроме того, у каталонцев есть краткосрочный долг в размере €89 млн, который должен быть выплачен в этом сезоне, долгосрочный долг клуба составляет €118 млн.

Ранее экс-футболист «Реала» объявил о завершении карьеры.