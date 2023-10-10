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Экс-футболист «Спартака»: руководство клуба выступает за кандидатуру Черчесова

Экс-футболист «Спартака» Гатагов заявил, что клуб может возглавить Черчесов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Сослан Гатагов заявил, что руководство команды хочет видеть в качестве тренера клуба Станислава Черчесова, передает Legalbet.

«Мне кажется, президент «Спартака» Александра Матицын и член совета директоров Павел Жданов за Станислава Саламовича. Я бы поставил на то, что потенциально Черчесов может быть в «Спартаке» после зимы. При неудачных результатах Гильермо Абаскаля за этот отрезок. Он для Абаскаля может быть определяющим», — сказал Гатагов.

Черчесов работал в «Спартаке» главным тренером в 2007-2008 годах. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2008 году. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», он был уволен оттуда в июле этого года.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Ранее Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак».

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